So geht das Unternehmen von profitablem Wachstum in den kommenden Jahren aus. Bis 2028 sollten sich, so das erklärte Ziel des Managements, die durchschnittlichen jährlichen Umsatzerlöse im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich entwickeln. Für die Ergebnismarge strebt Siemens Energy im Geschäftsjahr 2028 eine Spanne von 10 bis 12 Prozent an. Das spricht für weiterhin steigende Notierungen an der Börse.