Das Aufkommen von Tech-Werten ist auch Karsten Junius aufgefallen. Was zu beachten sei, sagt er: Diese Handelsregeln führten - wie andere auch - zu einer unterschiedlichen Sektorkomposition eines Portfolios, in diesem Fall anscheinend zu einem höheren Anteil an Technologiefirmen. «Wenn die dadurch übergewichteten Sektoren in der Zehn-Jahresperiode besser laufen als andere Sektoren, kann sich so eine Überperformance ergeben, auch ohne dass das zunächst zur Filterung der Firmen verwendete Kriterium tatsächlich ausschlaggebend war», so Junius.