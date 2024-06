Kapitalrückflüsse an die Aktionäre in Form von Aktienrückkäufen, die idealerweise die Anzahl der ausstehenden Aktien reduzieren und den Wert der verbleibenden Aktien steigen lassen, werden von Anlegern grundsätzlich positiv eingeschätzt. Das Problem liegt jedoch in der hohen Bewertung des Marktes, so die Wirtschaftszeitschrift "Barron's". Die grössten Rückkäufer werden im Durchschnitt mit einem vorwärtsgerichteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 gehandelt.