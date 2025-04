Pharma-Titel unter Druck

Schlechter verlief die Woche für die SMI-Schwergewichte Novartis und Roche. Novartis verliert mit 8 Prozent am deutlichsten, gefolgt von Roche mit minus 7 Prozent. In hiesigen Börsenkreisen wird erwartet, dass früher oder später auch die Pharmaindustrie mit US-Strafzöllen belegt werden. Auch Novartis' Ankündigung vom Donnerstagabend, dass der Pharmariese in den USA in den nächsten fünf Jahren insgesamt 23 Milliarden Dollar in den Ausbau der Produktion und der Forschung investieren werde, vermochte den Wertverlust über die Woche nicht wett machen.