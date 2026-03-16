Der Ölpreis klettert unaufhaltsam nach oben. Nach einer Woche gegenseitiger Bombardierungen zwischen Israel und den USA einerseits und dem Iran andererseits hat sich der Preis für das schwarze Gold bei über 100 Dollar pro Fass eingependelt - ein Niveau, das zuletzt 2018 und 2022 erreicht wurde. Ob die Preisniveaus der Jahre 1995 bis 2014 - damals lag der Preis für ein Fass «Light Crude» zwischen 120 und 240 Dollar - wieder erreicht werden, bleibt offen.