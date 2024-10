Nvidia verzeichnet seit fünf Quartalen in Folge ein dreistelliges Gewinn- und Umsatzwachstum. Die Aktie schlug fast den ganzen Markt im Jahr 2023, und beim S&P 500 lag die Nvidia-Aktie in diesem Jahr mit seiner Performance auch lange an der Spitze. Der Titel hat in diesem Jahr rund 140 Prozent zugelegt. Er ist seit Mitte des Jahres leicht rückläufig.