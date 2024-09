In seiner Notiz dämpfte er die Hoffnung, Aktien von Kernkraftwerksbetreibern würden von Rechenzentren profitieren. Zur Begründung führte er die Regulierung an. Die meisten amerikanischen Kernkraftwerke verkauften Strom zu staatlich regulierten Tarifen, welche im Wesentlichen die Betriebs- und Fixkosten deckten. Zudem müssten die Versorgungsunternehmen Vorteile aus Verträgen mit Rechenzentren an die Kunden weitergeben.