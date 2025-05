Somit wird Lindt wieder mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 40 gehandelt, was angesichts der starken Volatilität der weltweiten Kakaopreise beeindruckend sei, so Barclays. Die Analysten erkoren einen wichtigen Treiber heraus: «Wir schätzen, dass Dubai Schokolade in diesem Jahr 1-2 Punkte zum Wachstum beitragen könnte.»