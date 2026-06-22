Die positive Stimmung wurde durch die zunehmend unterstützende Politik Pekings und die anhaltende weltweite Nachfrage nach der Technologie beflügelt. Die Aktien der grossen Sprachmodellentwickler Zhipu (offiziell Knowledge Atlas Technology JSC) und MiniMax stiegen in Hongkong um jeweils mindestens 23 Prozent und erreichten damit seit Jahresbeginn Kursgewinne von rund 2000 Prozent und 260 Prozent.
Auch die in China notierten Chiphersteller Semiconductor Manufacturing International und Yuanjie Semiconductor Technology legten zu. China führte am Donnerstag eine Reihe von Massnahmen ein, um die KI-Nutzung im Konsumgüterbereich zu steigern, die Einführung von KI-Geräten der nächsten Generation zu fördern und die Integration in E-Commerce, Logistik und Einzelhandel zu vertiefen.
Gleichzeitig kündigte die Wertpapieraufsichtsbehörde an, die Zulassungsvoraussetzungen zu lockern und Doppelnotierungen für KI-Unternehmen zu fördern. Dies signalisiert ein umfassenderes Bestreben, das Branchenwachstum zu beschleunigen.
Chinesische Aktien folgten den Kursgewinnen ihrer US-amerikanischen Pendants, da die Begeisterung der Anleger für KI und andere Technologiethemen weiterhin hoch war. Die lokalen Märkte blieben am Freitag feiertagsbedingt geschlossen.
«Der Markt nutzt diese Nachricht als Vorwand, um die Kurse weiter in die Höhe zu treiben. Investoren setzen bereits voll auf Technologie und orientieren sich an US-Aktien», sagte Xiang Xiaotian, Direktor bei Shanghai Chengzhou Investment Management. «Alles, was nicht mit KI zu tun hat, befindet sich im Grunde weiterhin in einem Bärenmarkt.»
Die positive Bewertung von Zhipus neuestem System im Vergleich zu globalen Anbietern trug ebenfalls zur Stimmungsverbesserung bei. Der Kursanstieg chinesischer KI-Aktien steht im Gegensatz zum Rückgang des Hang Seng Tech Index um 18 Prozent, der weiterhin von traditionellen Internetplattformen dominiert wird. Diese Unternehmen gerieten aufgrund des intensiven Wettbewerbs und steigender KI-bezogener Investitionen, die die Rentabilität belasteten, unter Druck.
(Bloomberg/cash)