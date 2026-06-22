«Der Markt nutzt diese Nachricht als Vorwand, um die Kurse weiter in die Höhe zu treiben. Investoren setzen bereits voll auf Technologie und orientieren sich an US-Aktien», sagte Xiang Xiaotian, Direktor bei Shanghai Chengzhou Investment Management. «Alles, was nicht mit KI zu tun hat, befindet sich im Grunde weiterhin in einem Bärenmarkt.»