Und Aussenminister Ignazio Cassis, der nominell wichtigste Spieler in der innenpolitischen Debatte, schien lange gar abgetaucht: Öffentlich hat sich der FDP-Bundesrat seit März nicht mehr zum prägendsten Dossier seiner ganzen Amtszeit geäussert. Seither gab Cassis nur noch zwei Interviews an lokale TV-Sender. Dort äusserte er sich etwa zum Unkrautjäten in seinem Garten.