Potenzial liegt insbesondere in Produkten mit hohem Eiweissgehalt - sogenannte «High-protein Products». Die Nachfrage nach solchen wird durch eine zusehends sport-, fitness- und gesundheitsbewusste Bevölkerung gestellt. Das entsprechende Angebot liefert Emmi. Ein Beispiel ist das neu lancierte Proteinwasser, ein Erfrischungsgetränk in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Solche «High-protein Products» machen laut den Berenberg-Analysten derzeit rund 7 Prozent des Umsatzes aus. Dieser Anteil könne auf 10 Prozent steigen. Die sich daraus ergebende mittelfristige Chance beziffern die Experten mit einer halben Milliarden Franken. Aktuell setzt Emmi 4,7 Milliarden Franken um.