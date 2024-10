Auch Kühne+Nagel konnte in den letzten zwölf Monaten nicht überzeugen, es resultiert ein Kursverlust von rund 15 Prozent. Die Situation hat sich in diesem Jahr an der Börse sogar noch verschlechtert mit einem Kursverlust von über 20 Prozent. Im ersten Halbjahr verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang des Umsatzes um 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was auf eine Abschwächung der Nachfrage in den Bereichen See- und Luftfracht zurückzuführen war. Ebenfalls war das Jahr geprägt von Kostensenkungsmassnahmen und organisatorischen Umstrukturierungen. Der Kurs zeigt seit Mitte Jahr nach unten, der Tiefpunkt dürfte noch nicht erreicht sein.