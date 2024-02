Die grösste Nutzniesserin einer verbesserten Ertragslage könnte aber die Dividendenperle Cembra Money Bank sein. Verschiedene Analysten wiesen in der jüngeren Vergangenheit darauf hin, dass die höheren Refinanzierungskosten das kurzfristige Aufwärtspotenzial der Cembra-Aktien schmälern. Sollte sich die Entspannung an der hiesigen Teuerungs- und Zinsfront in den nächsten Monaten bestätigen, so dürfte der Titel auf den Kaufzetteln der Investorinnen und Investoren bald weit oben stehen.