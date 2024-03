Dazu ein Beispiel: Swisscom zahlt die nächste Dividende an Investoren am 4. April aus, das sind etliche Tage nach der Generalversammlung vom 27. März, an der die Aktionäre die vorgeschlagene Dividende absegnen. Der sogenannte Ex-Dividenden-Tag ist am 2. April. Es ist der Tag, an dem die Aktie ohne Dividende gehandelt und an der Börse im Normalfall entsprechend fällt. Wichtig aber: Der letzte Handelstag mit Dividendenberechtigung ist bereits der 28. März.