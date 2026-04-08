Die Vereinbarung eines zweiwöchigen Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran kommt in letzter Minute - kurz bevor das Ultimatum Washingtons an Teheran abgelaufen wäre. Die Aktienmärkte reagieren erleichtert: Der Swiss Market Index (SMI) steigt kurz nach Börsenstart rund 3,4 Prozent, der SPI avanciert rund 3,1 Prozent.