Beim Reisedetailhändler Avolta sorgen die Nachrichten aus dem Nahen Osten für einen Kursverlust von 2,9 Prozent. Die Aktie notiert nun bei 42,56 Franken. In ähnlicher Weise betroffen sind die Valoren von Flughafen Zürich. Das Unternehmen vermeldete zwar stabile Passagierzahlen im Mai und rechnet für 2025 mit rund 32 Millionen Reisenden - ein Wert, der nahe an den Schätzungen der Zürcher Kantonalbank liegt. Und diese hat Flughafen Zürich am Freitagmorgen mit «Übergewichten» eingestuft. Die Titel fallen aufgrund der Nachrichtenlagen allerdings 2,2 Prozent auf 227 Franken.