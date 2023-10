Attraktiver Wachstumsbereich Halbleiter-Zulieferer

Ein Problem für Schweizer Investoren ist gemäss Frangulidis, dass es am hiesigen Markt keine Möglichkeit gibt, in schwergewichtete Titel der Informationstechnologie wie Microsoft, Google oder Nvidia zu investieren. Einen interessanten Sektor spricht Helen Jewell, Chief Investment Officer von Blackrock, mit den Halbleiterzulieferern an. Die für die fundamentale Aktienanalyse zuständige Jewell schreibt in einer Analyse, dass diese Firmen gut aufgestellt sind, um sowohl von der Dekarbonisierung - vor allem durch die Elektrifizierung - als auch von der Deglobalisierung zu profitieren, da die Regierungen versuchen, die inländische Produktion anzukurbeln.