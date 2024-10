Bei allen drei Königen ist die Dividende auch in den nächsten Jahren nicht in Gefahr. Roche und Novartis schütten nur etwa die Hälfte des freien Cashflows aus. Nestlé ist mit 70 Prozent etwas risikofreudiger. Bei allen drei Unternehmen handelt es sich um Konzerne mit hoher Visibilität und stabilen Cashflows. Auch wenn enttäuschende Ergebnisse starke Schwankungen im Aktienkurs mit sich bringen, so hat dies auf den erzielten freien Cashflow und Dividendenpolitik wenig Auswirkungen - die Geldflüsse liegen bis auf wenige Ausnahmen auch in äusserst negativen Jahren über den Ausschüttungen.