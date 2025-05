Bei der Aktien von Swiss Life kam es am Dienstag vorübergehend zu Gewinnmitnahmen. Am Morgen nach Handelseröffnung verloren die Titel deutlich an Terrain ein, erholten sich bis Mittag aber wieder. Swiss Life veröffentlichte am Dienstagmorgen die Zahlen zum ersten Quartal, die insgesamt im Rahmen der Erwartungen lagen.