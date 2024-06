Zudem legt die Erfahrung nahe, dass Anleger mit starken Schwankungen der Comet-Aktie rechnen müssen. Sie sackte beispielsweise von über 367 Franken im November 2021 auf 140 Franken im Juli 2022 ab. Auch auf dem Weg zum aktuellen Hoch gab es Rückschläge, so etwa im zweiten Halbjahr 2023, als der Titel in zweieinhalb Monaten 28 Prozent an Wert verlor.