AMD könnte von Nicht-KI-Geschäft Rückwind erhalten

Unterdessen liegt Advanced Micro Devices (AMD) in Bezug auf die erwartete Umsatzwachstum bis 2026 knapp ausserhalb der ersten zehn Firmen in der Rangliste. Dieses Unternehmen greift Nvidia direkt an, indem es versucht, Marktanteil zu erobern. Rückenwind könnte es erhalten, wenn sich einige seiner nicht KI-Marken erholen. Das Gaming-Geschäft von AMD verzeichnete beispielsweise im letzten Quartal einen Umsatzrückgang von 61 Prozent. Es dürfte auch in den nächsten beiden Quartalen starke Rückgänge verzeichnen, bevor es dann aber wieder in den positiven Wachstumsbereich zurückkehrt. Zudem gibt es auch im KI-Bereich eine Reihe von Chancen für AMD. Zu beobachten wird sein, ob die Firma den Takt der Produktneuerungen so hoch halten kann, dass es Nvidia bedrängen kann.