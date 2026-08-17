Der US-Aktienmarkt verzeichnete im zweiten Quartal eine der stärksten Leistungen seit der Jahrtausendwende. S&P 500 und der Nasdaq 100 legten je rund 16 Prozent zu, der Dow Jones 12 Prozent.
US-Aktien zahlten sich für Anleger allein schon als passives Investment aus. Und je nachdem, wie Vermögensverwalter und Einzelinvestoren ihre Positionen verschoben, könnte es noch lukrativer werden. Aber das wird die Zukunft zeigen.
Dies geht aus von Bloomberg ausgewerteten 13F-Angaben zum zweiten Quartal 2026 hervor. Mit den 13F-Filings müssen Finanzunternehmen mit verwalteten Vermögenswerten von mindestens 100 Millionen Dollar gegenüber der amerikanischen Börsenaufsicht SEC angeben, welche Aktien, ETFs oder Fonds sie innerhalb eines Quartals gekauft und abgestossen haben. Die Aktien und andere Wertpapiere sind zumeist in aktiv verwalteten Anlagefonds der Vermögensverwalter enthalten.
Reduziert hat Vontobel dagegen ihre Positionen bei Microsoft, Meta, CME (Betreiber von Termin- und Optionsbörsen) und Boston Scientific (Med-Tech-Unternehmen). Microsoft bleibt aber Nummer vier im US-Aktienportfolio von Vontobel.
Interessant ist auch, welche Aktien Vontobel im zweiten Quartal ganz abgestossen hat und welche neu dazugekauft wurden. «Exits» wurden bei Pony AI und WeRise (beides Softwareentwickler für autonomes Fahren) und beim «iShares Ethereum Trust ETF» vollzogen. Neukäufe wurden bei Credicorp (peruanische Bank), Primoris Services (US-Baudienstleister) oder Embraer (brasilianischer Flugzeughersteller) getätigt.
Allerdings müssen die US-Aktien von Vermögensverwaltern, wie sie bei den 13F-Filings veröffentlicht werden, nicht unbedingt Einzelinvestments darstellen, wie Vontobel in einem früheren cash-Artikel (hier) ausführte. So können sie etwa als «Underlying» in einem thematischen Tracker‑Zertifikat funktionieren.