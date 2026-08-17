Dies geht aus von Bloomberg ausgewerteten 13F-Angaben zum zweiten Quartal 2026 hervor. Mit den 13F-Filings müssen Finanzunternehmen mit verwalteten Vermögenswerten von mindestens 100 Millionen Dollar gegenüber der amerikanischen Börsenaufsicht SEC angeben, welche Aktien, ETFs oder Fonds sie innerhalb eines Quartals gekauft und abgestossen haben. Die Aktien und andere Wertpapiere sind zumeist in aktiv verwalteten Anlagefonds der Vermögensverwalter enthalten.