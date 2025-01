Jedoch ist für Stryker ist eine andere Entwicklung speziell relevant: Der demografische Wandel. Mit der alternden Bevölkerung werden Eingriffe an Knien, Hüften oder am Rücken wahrscheinlich häufiger. Damit wächst auch die Nachfrage an Chirurgiewerkzeugen und anderem Spitalbedarf. Und da will Stryker zur Stelle sein. Die Produktpalette reicht von Nachttischen für Patientenzimmer über Implantate bis zu robotergestützten Systemen. Gerade die robotergestützte Chirurgie sei ein relevanter Markt, sagte Fondsmanager David Ross im cash-Interview: «Sobald die Ärzte mit der Technologie vertraut sind, werden sie nichts anderes mehr wollen. Die Bedenken um Kosten, Umschulungen und Gefahren werden verschwinden.»