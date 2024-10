Ein Gegenbeispiel ist das Jahr 2021. Da hat Ihr Fonds 25 Prozentpunkte schwächer abgeschnitten als das Vergleichsprodukt aus der MSCI-Palette. Was war los?

2021 war ein Jahr, in dem sich der «Value»-Ansatz nach mehreren Jahren der Underperformance und in Erwartung der wirtschaftlichen Öffnung mit den Covid-Impfstoffen stark erholte. Im Allgemeinen blieben Growth-Manager aller Art in diesem Jahr hinter dem «Value»-Ansatz zurück. Darüber hinaus war ich der Meinung, dass die Märkte zu spekulativ geworden waren, und wir positionierten den Fonds konservativ, was sich 2022 auszahlte. Obwohl es das schlechteste Jahr in Bezug auf die relative Performance des Fonds war, erzielte der Fonds immer noch eine positive Rendite von mehr als 12 Prozent.