Doch so rosig die Aktienperformance auf den ersten Blick auch scheint, ganz so ruhig dürfte die Geschäftsleitung nicht schlafen. In den Monaten vor August hatte Zwahlen & Mayr eine schwierige Phase zu durchlaufen, bedingt durch schwache Geschäftsergebnisse und Unsicherheiten im Markt. Die Exportaktivitäten, besonders in den Euroraum und nach Deutschland, waren erheblich beeinträchtigt, und ein schwaches Wachstum in der Eurozone und Lagerabbau bei Kunden belasteten zusätzlich. Seit Januar 2024 verzeichnete das Unternehmen einen deutlichen Rückgang des Auftragsbestands. Bereits im letztjährigen Geschäftsbericht gab Zwahlen&Mayr die Prognose ab, dass das Geschäftsjahr 2024 schwierig werden dürfte. Die erwarteten Herausforderungen seien nun aber durch die anhaltende Aufwertung des Schweizer Frankens verschärft worden, schreibt das Unternehmen in der Mitteilung.