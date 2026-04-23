Die Belastungen durch den Iran-Krieg halten sich für Holcim in Grenzen: Der Konzern erzielt schätzungsweise nur rund 2 Prozent seines Umsatzes im Mittleren Osten. Und die gestiegenen Dieselpreise infolge des Konflikts kann Holcim grösstenteils durch Aufschläge an die Kunden weitergeben. Auch die Pläne zur Reform des EU-Emissionshandelssystems, die Anfang April für Verunsicherung gesorgt hatten, scheinen sich zu einem «fine-tuning» zu entwickeln statt einer grundlegenden Systemänderung, was Holcim als führendem Anbieter von Dekarbonisierungslösungen entgegenkäme.