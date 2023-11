Im Vergleich zu den Schweizer Zulieferern Comet und VAT ist Inficon mit rund 50 Prozent des Umsatzes weniger stark vom Halbleitersektor abhängig, schreibt Tobias Kistler, Finanzanalyst bei der St.Galler Kantonalbank in einer Research Note am Freitag. Diese ausgeglichenere Aufstellung macht das Geschäftsmodell von Inficon robuster gegen Abschwünge im Halbleiterinvestitionszyklus. Das Unternehmen erwirtschaftet als führender Anbieter in Nischenbereichen konstant hohe Margen und Renditen auf dem eingesetzten Kapital von über 20 Prozent. Die SGKB nimmt Inficon als Qualitätswert in das Aktienuniversum mit «Attraktiv» auf.