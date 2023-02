5. Burggraben dank Skaleneffekte

In bestimmten Branchen gilt "Big is beautiful". Denn Unternehmen, die Märkte von begrenzter Grösse – Oligopolsituation - dominieren, halten so oft neue Marktteilnehmer davon ab, in den Markt einzutreten. Der Markteintritt weiterer Wettbewerber würde die Ertragskraft für alle verringern. Versorgungsunternehmen wie das im Morningstar-Index enthaltene Dominion Energy und einige Transportunternehmen befinden sich in einer oligopolistischen (oder sogar monopolistischen) Situation und profitieren daher von Grössenvorteilen.