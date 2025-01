Der UBS-Analyst Nemes erwartet beim Zuger Private-Equity-Spezialist eine Steigerung des verwalteten Vermögens pro Jahr um 10 bis 15 Prozent. BlackRock geht davon aus, dass sich das verwaltete Vermögen der verwalteten Modellportfolios in den nächsten fünf Jahren etwa verdoppeln und auf zehn Billionen Dollar anwachsen wird. Das 125 Milliarden Dollar umfassende verwalteten Vermögen von BlackRock für US-Kunden ist das am schnellsten wachsende Segment und hat in den letzten vier Jahren 31 Milliarden Dollar an neuen Vermögenswerten angezogen.