Am SMI führen Lonza (+2,5 Prozent) und Novartis (+3 Prozent) den Index an. Die rote Laterne hält derweil Sika mit einem Kursminus von über 2,5 Prozent seit dem vergangenen Wochenende. Die Zahlen zum zweiten Quartal fielen wie bereits im Vorquartal durchzogen aus. Die schwierigen Endmärkte befänden sich in einem Abwärtstrend und zusätzlich belasten negative Wechselkurseffekte das Ergebnis, hiess es seitens Bank Vontobel.