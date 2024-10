Das durchschnittliche Kursziel der Aktie liegt bei 298,16 Franken, was darauf hindeutet, dass die Aktie kein Potenzial mehr hat. Das will aber nichts heissen. Die Mehrheit der zuständigen Analysten empfiehlt die Aktie zu halten oder zu kaufen, während nur vier von 22 Experten die Aktie verkaufen würden. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 32 - wird per März 2025 bei 30 eingeschätzt. Damit wirkt die Aktie derzeit zwar hoch bewertet, was jedoch auf das erwartete Wachstum und die strategische Positionierung zurückzuführen ist.