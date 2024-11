Am kürzlich veranstalteten Investorentag vermeldete Lonza, sie wollen Aktionäre an ihrem Erfolg teilhaben lassen. Die Dividendenausschüttungen sollen von 25 bis 40 Prozent auf 35 bis 45 Prozent des Reingewinns erhöht werden. Das beweise das Vertrauen des Unternehmens in seine finanzielle Stärke, hiess es.