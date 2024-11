Donald Trump nominiert Robert Francis Kennedy Jr. zum Secretary of the Department of Health and Human Services. Diese Nachricht liess auch bei uns am Schweizer Aktienmarkt die Kurse von Aktien aus der Gesundheitsindustrie purzeln. Besonders arg unter die Räder kamen jene des Pharmazulieferers Lonza mit einem Tagesverlust von mehr als acht Prozent.