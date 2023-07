In Analystenkreisen gibt man sich gewohnt entspannt. So räumt der für Mirabaud Securities tätige Dani König in einem Kommentar zwar ein, dass er die Aussetzung der diesjährigen Gewinnvorgaben negativ beurteile. Seines Erachtens dürften sich die Absatzpreise in Europa aber schon bald wieder normalisieren. Er hält deshalb sowohl an seiner Kaufempfehlung als auch am 89 Rappen lautenden Kursziel fest.