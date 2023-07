Auf eine rabenschwarze Woche blickt der Sensorenhersteller AMS Osram zurück. Berichte, wonach die erste Apple Watch mit mikro-LEDs später als gedacht in die Läden kommen könnte, liess den Aktienkurs am Mittwoch regelrecht einbrechen. So will etwa die Beratungsfirma Trendforce in Erfahrung gebracht haben, dass das amerikanische Kultunternehmen Apple erst anfangs 2026 mit einem Markteintritt rechnet. Schuld seien die vorerst noch zu hohen Herstellkosten. Diese müssten zuerst gesenkt werden, bevor die Amerikaner in die Massenproduktion wollen. Ursprünglich sollten die ersten Modelle der Apple Watch mit mikro-LEDs schon in der zweiten Hälfte 2025 – und damit rechtzeitig aufs Weihnachtsgeschäft hin – erhältlich sein.