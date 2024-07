Die Analysten der Bank of America prognostizieren, dass Südkorea durch seine hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung und die stetig steigende Anzahl an Patenten in KI-bezogenen Bereichen seine Position bei der KI-Adaption weiter verbessern wird. Der allgemeine Produktivitätsgewinn durch die Entwicklung von KI könnte in den kommenden Jahren zu einem langfristigen Wachstumsmotor werden.