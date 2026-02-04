Glencore hatte im Januar die Gespräche über einen Zusammenschluss bestätigt, wobei bei einer Fusion die britische Rio Tinto das Schweizer Unternehmen kaufen würde, wie es damals geheissen hatte.
(AWP)
Die Fusionsgespräche zwischen den Bergbaukonzernen Glencore und Rio Tinto stocken.
