Andererseits behinderten Rückgänge im asiatisch-pazifischen Raum und in den Schwellenländern das Wachstum. Hier war das Wachstum knapp 7 Prozent geringer als noch im Vorjahr, während Unternehmen aus dem Pazifikraum, Japan nicht mit einbezogen, ihre Ausschüttungen um 14 Prozent reduzierten. Generell zeige sich ein durchwachsenes Bild, konstatiert Nossek. So betrug der Zuwachs in Japan 18 Prozent, in Nordamerika 4 Prozent, in Grossbritannien 1 Prozent, während er in Europa 0 Prozent betrug.