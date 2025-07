Die an der US-Börse Nasdaq kotierte PacBio will mit der Partnerschaft ihre Präsenz in Australien ausweiten, dies nicht zuletzt im klinischen und im onkologischen Bereich. Die PacBio-Lösungen zielen auf breites Spektrum von Anwendungen ab, darunter Humangenomik und Krebsgenomik, Biopharma, Mikrobiologie sowie Pflanzen- und Tiergenomik.