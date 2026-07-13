Diese Kosteneinsparungen sind nach Einschätzung der Zürcher Kantonalbank (ZKB) wie ein Heilmittel; denn für DocMorris bleibe das Erreichen der anspruchsvollen Balance zwischen Wachstum und Kosteneffizienz entscheidend. Das Erreichen des Break-even beim freien Cashflow im Verlauf des Jahres 2027 sowie eine mögliche Eigenkapitalstärkung über die ausstehende Wandelanleihe von 50 Millionen Franken bei einem Umwandlungspreis 6,54 Franken bleiben die zentralen Faktoren zur Verringerung des Anlagerisikos aus Investorensicht, so der zuständige ZKB-Analyst Gian Marco Werro Ende Juni.