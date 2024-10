Hektische Reaktion der Börse

Allerdings bleibt die grosse Enttäuschung aus, wie die Umsatzzahlen am frühen Dienstagmorgen zeigen. Mit einem Gruppenumsatz von 265,7 Millionen Franken werden die bei 264,8 Millionen Franken liegenden Analystenschätzungen sogar etwas übertroffen. Ähnliches gilt für die E-Rezept-Umsätze. Diese sind im Jahresvergleich um gut 11 Prozent auf 48,1 Millionen Franken gewachsen. Dem Unternehmen zufolge beschleunigte sich das Wachstum in diesem Geschäftsbereich in den letzten Wochen des dritten Quartals sogar auf mehr als 25 Prozent.