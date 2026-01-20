Die ZKB äussert zudem Bedenken hinsichtlich der Finanzierung. Sollte es in den Jahren 2026 und 2027 nicht zu einem deutlich stärkeren Wachstum im Rx- und OTC-Geschäft kommen, könnte die Liquidität laut dem zuständigen Analysten gegen Ende 2027 unter Druck geraten. Zwar seien 2026 nur rund 22 Millionen Franken an Fremdkapital zurückzuzahlen, doch hielten ein anhaltend negativer EBITDA und ein negativer Cashflow aus dem Rx-Geschäft das Gesamtrisiko hoch.