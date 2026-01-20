Um 10 Uhr notieren die Titel 7,5 Prozent im Minus bei 5,97 Franken, während der SPI um 1,0 Prozent verliert. Im bisherigen Jahresverlauf hatten die Titel 8,5 Prozent zugelegt, in den Monaten davor allerdings massiv an Wert verloren. Im April 2024 lagen die Kurse zeitweise noch bei rund 45 Franken.
Analysten sehen ihre Erwartungen bei den rezeptpflichtigen Medikamenten trotz weiteren Wachstums verfehlt. In den Kommentaren überwiegt die Enttäuschung darüber, dass DocMorris im Rx-Geschäft hinter den Erwartungen zurückblieb, auch wenn das Unternehmen im OTC-Geschäft und bei den digitalen Services etwas besser abschnitt als erwartet.
Die ZKB äussert zudem Bedenken hinsichtlich der Finanzierung. Sollte es in den Jahren 2026 und 2027 nicht zu einem deutlich stärkeren Wachstum im Rx- und OTC-Geschäft kommen, könnte die Liquidität laut dem zuständigen Analysten gegen Ende 2027 unter Druck geraten. Zwar seien 2026 nur rund 22 Millionen Franken an Fremdkapital zurückzuzahlen, doch hielten ein anhaltend negativer EBITDA und ein negativer Cashflow aus dem Rx-Geschäft das Gesamtrisiko hoch.
Zusätzlicher finanzieller Spielraum durch die ausstehende Wandelanleihe setze zudem einen deutlich höheren Aktienkurs voraus, so der ZKB-Experte weiter. Der geschätzte Wert von rund 200 Millionen Franken für die Telemedizin-Tochter TeleClinic liesse sich demnach nur über einen (Teil-)Verkauf realisieren.
Weiter zuversichtlich zeigt sich Octavian. Zwar wird auch dort das moderate Rx-Wachstum im vierten Quartal als enttäuschend bezeichnet. Die im Schlussquartal angepasste Marketingstrategie dürfte ihre positiven Effekte jedoch erst in den kommenden Quartalen entfalten. Entsprechend sieht Octavian DocMorris weiter auf Kurs Richtung Profitabilität und bestätigt die Kaufempfehlung.
(AWP)