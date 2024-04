Die Anleger zeigen sich am Donnerstag verschreckt, weil DocMorris eine bestehende Wandelanleihe mit Laufzeit 2020 bis 2026 nicht zurückbezahlt, sondern im Gegenzug eine neue Wandelanleihe im gleichen Umfang von 200 Millionen Franken aufgelegt hat. Anleger, welche nun Aktien abgestossen und in die neue Wandelanleihe investiert haben, sind gemäss einem Händler für die Kursverluste am Donnerstag verantwortlich.