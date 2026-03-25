Diese Nachricht wird an der Börse positiv aufgenommen, was angesichts des enttäuschenden Kursverlaufs der DocMorris-Aktie nicht überrascht. Seit April 2024 - damals erreichte die Aktie ein Mehrjahreshoch, das jedoch bereits 80 Prozent unter den Höchstständen von fünf Jahren zuvor lag - hat der Titel erneut über 90 Prozent an Wert verloren. Zudem scheint das Unternehmen im Wettbewerb gegen den Hauptkonkurrenten Redcare zunehmend ins Hintertreffen zu geraten.