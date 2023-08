Die Halbjahreszahlen und auch die Aussagen zur Zukunft wurden am Donnerstag von den Analysten so gedeutet, dass das Unternehmen nach dem Verkauf des Schweiz-Geschäfts auf den richtigen Kurs eingeschwenkt ist. Investoren scheinen dem Unternehmen den erfolgreichen Turnaround zuzutrauen und steigen wieder stärker in die Papiere ein, wie die jüngste Kursentwicklung eindrücklich zeigt.