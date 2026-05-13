Die Versandapotheke DocMorris hatte an der Generalversammlung vom Vortag den Machtkampf mit dem Grossaktionär CEPD klar für sich entschieden. Das kommt an der Börse offenbar gut an.
Am Mittwoch gewinnen die Aktien 4,2 Prozent auf 7,25 Franken, während der Gesamtmarkt (SPI) 0,6 Prozent höher notiert. Im bisherigen Jahresverlauf hatten die Titel bereits 17 Prozent zugelegt. Noch Anfang 2024 wurden allerdings Kurse bei über 48 Franken erreicht.
Im Zentrum der Generalversammlung stand der Konflikt zwischen dem Verwaltungsrat und dem Investor CEPD, der rund 15 Prozent der Aktien hält und hinter dem die polnische Pelion-Gruppe steht. CEPD hatte eine weitgehende Neubesetzung des Verwaltungsrats und die Ablösung des VR-Präsidenten. Der Verwaltungsrat wiederum warnte vor einer «kalten Übernahme durch die Hintertür».
Letztlich folgten die Aktionäre klar der Linie des Verwaltungsrats und wählten sämtliche von diesem vorgeschlagenen Kandidaten. Alle drei CEPD-Kandidaten scheiterten dagegen deutlich. Zudem wurde Oberhänsli als Präsident bestätigt.
Unterstützung erhielt der Verwaltungsrat im Vorfeld unter anderem vom Aktionär Sterling sowie vom Stimmrechtsberater ISS. Letzterer empfahl allerdings zugleich die Ablehnung des Vergütungsberichts. Dieser wurde an der Generalversammlung denn auch lediglich mit 59,9 Prozent Ja-Stimmen angenommen.
Der Kursanstieg deutet laut Marktbeobachtern darauf hin, dass die Börse den Rückhalt der Aktionäre für den Turnaround-Kurs der bestehenden DocMorris-Führung positiv bewertet. Offenbar wollten die Investoren den von CEPD angestrebten und vor allem abrupten Führungswechsel nicht.
(AWP)