Im Zentrum der Generalversammlung stand der Konflikt zwischen dem Verwaltungsrat und dem Investor CEPD, der rund 15 Prozent der Aktien hält und hinter dem die polnische Pelion-Gruppe steht. CEPD hatte eine weitgehende Neubesetzung des Verwaltungsrats und die Ablösung des VR-Präsidenten. Der Verwaltungsrat wiederum warnte vor einer «kalten Übernahme durch die Hintertür».