Die Thurgauer Gruppe profitiert wohl von guten Nachrichten zum elektronischen Arztrezept in Deutschland. Dieses ist seit Jahresbeginn für Arztpraxen verpflichtend und hat damit deutlich an Fahrt aufgenommen. Bis um 10.40 Uhr legen die DocMorris-Aktien 6,3 Prozent auf 83,95 Franken zu, während der Gesamtmarkt 0,6 Prozent im Plus liegt. Damit knüpfen sie an die seit längerem starke Performance an. Im laufenden Jahr stand bisher ein Gewinn von gut 7 Prozent zu Buche, im Vorjahr hatten die Titel gar um 188 Prozent zugelegt.