Gegen 09.30 Uhr verlieren die DocMorris-Aktien 1,7 Prozent auf 49,48 Franken. Nach einem tiefroten Start drehten die Papiere kurzzeitig klar ins Plus, nur um sogleich wieder in den roten Bereich abzurutschen. Der Gesamtmarkt (gemessen am Leitindex SMI) liegt derweil ebenfalls deutlich im Minus (-0,7%).