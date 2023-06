Es gibt aber auch skeptischere Stimmen am Markt. So sieht etwa die ZKB die Fortschritte bei den Apotheken in Deutschland zwar positiv. Die grosse Frage bleibe aber, ob die Ärzte die neue digitale Verordnungsvariante dann auch nutzen würden, so der zuständige Experte. Und die deutsche Kassenärztliche Bundesvereinigung unterstelle Bundesminister Lauterbach gar eine "unglückliche" Kommunikation. Denn derzeit seien die Details noch unklar, wie das E-Rezept in Verbindung mit der elektronischen Gesundheitskarte eingelöst werden könnten, so der Verband.