HSBC senkte das Rating von "Buy" auf "Hold" und passte das Kursziel um 35 Franken nach unten an - von 75 Franken auf 40 Franken. Die Valoren der Online-Apotheke haben seit Januar 50 Prozent an Wert verloren, beinahe 40 Prozent davon in den vergangenen drei Monaten. Insbesondere die Halbjahreszahlen und der gesenkte Ausblick bei der noch immer unprofitablen Firma stiess den Investoren auf.